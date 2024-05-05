В Воронеже на Лесном кладбище ветка дерева рухнула на женщину

С 1 апреля со всех кладбищ вывезено более 10 тысяч кубометров мусора, убрано 280 аварийных деревьев. По любым вопросам, в том числе, уборки территории можно обращаться к ведущим специалистам по захоронению (комендантам) соответствующего кладбища или непосредственно в МКУ «Администрация городских кладбищ» по телефону: 279−24−75, — добавили в пресс-службе администрации Воронежа.



Несколько лет назад во время сильного снегопада воронежский автомобилист снял на видео падение сосны на одной из городских дорог. Дерево не выдержало веса мокрого снега и рухнуло прямо на проезжую часть.