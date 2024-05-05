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Украинские СМИ сообщили о двух попаданиях в Славянскую ТЭС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По состоянию на 15:20 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.