Украинские СМИ сообщили о двух попаданиях в Славянскую ТЭС

Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По состоянию на 15:20 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР.
Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По состоянию на 15:20 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.