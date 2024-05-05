Трагедия в первый день Пасхи в Кишиневе: горел балкон в многоэтажке, по предварительным данным — есть погибший

В Кишиневе на Рышкановке на улице Думитру Рышкану в доме на четвертом этаже горел балкон.
Горел так, что дым был виден из других секторов стлицы.
В итоге пожар тушили три бригады пожарных.
Огонь было локализован в 15.37.
По одной из версий, на балконе жарили шашлык.
По другой — из-за неосторожного курения.
Некоторые сообщают, что пожар произошел во время готовки еды.
На кухне обнаружили тело человека, предположительно женщины. Также очевидцы сообщают, что из квартиры успел выбраться мужчина. Ранее о пострадавших не сообщалось.