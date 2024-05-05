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Трагедия в первый день Пасхи в Кишиневе: горел балкон в многоэтажке, по предварительным данным — есть погибший

Причины ЧП выясняются — есть две версии случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на Рышкановке на улице Думитру Рышкану в доме на четвертом этаже горел балкон.

Горел так, что дым был виден из других секторов стлицы.

В итоге пожар тушили три бригады пожарных.

Огонь было локализован в 15.37.

По одной из версий, на балконе жарили шашлык.

По другой — из-за неосторожного курения.

Некоторые сообщают, что пожар произошел во время готовки еды.

На кухне обнаружили тело человека, предположительно женщины. Также очевидцы сообщают, что из квартиры успел выбраться мужчина. Ранее о пострадавших не сообщалось.

пожары