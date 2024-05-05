Женщина-пассажир погибла в ДТП в Толочинском

ДТП произошло около 11:00 в воскресенье в районе населенного пункта Некрасово.
«По предварительной информации, 58-летний водитель BMW не справился с управлением транспортного средства и съехал в левый по ходу движения кювет. Там транспортное средство опрокинулось».
Там также отметили, что женщина 1970 года рождения, которая ехала на переднем пассажирском сиденье получила травмы, от которых скончалась на месте.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все его обстоятельства.
В ГАИ водителям напомнили, что на дорогах нужно быть предельно внимательными и осмотрительными, а также неукоснительно соблюдать ПДД.