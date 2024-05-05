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В Анапе 11-летняя девочка погибла в пожаре

В Анапе в связи с гибелью в пожаре 11-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара в частном доме, в результате которого погибла малолетняя девочка.

Трагедия произошла днем в субботу. По данным следствия, в одном из частных жилых домов на улице Центральной в анапском селе Варваровка, произошло возгорание. В доме проживала многодетная семья.

«В результате пожара погибла 11-летняя девочка. Остальные дети были спасены, однако, 17-летний брат погибшей, с диагнозом “отравление угарным газом” был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, по имеющимся данным, угрозы его жизни не имеется», — говорится в сообщении.

Следователи назначили судебные медицинские, пожарно-техническую и другие экспертизы. Их цель — в том числе, установить точную причину и очаг возгорания, а также причины и условия, из-за которых произошедшее стало возможным.

пожары
СК