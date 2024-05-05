В Анапе 11-летняя девочка погибла в пожаре

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара в частном доме, в результате которого погибла малолетняя девочка.
Трагедия произошла днем в субботу. По данным следствия, в одном из частных жилых домов на улице Центральной в анапском селе Варваровка, произошло возгорание. В доме проживала многодетная семья.
«В результате пожара погибла 11-летняя девочка. Остальные дети были спасены, однако, 17-летний брат погибшей, с диагнозом “отравление угарным газом” был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, по имеющимся данным, угрозы его жизни не имеется», — говорится в сообщении.
Следователи назначили судебные медицинские, пожарно-техническую и другие экспертизы. Их цель — в том числе, установить точную причину и очаг возгорания, а также причины и условия, из-за которых произошедшее стало возможным.