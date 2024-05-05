В Анапе 11-летняя девочка погибла в пожаре

«В результате пожара погибла 11-летняя девочка. Остальные дети были спасены, однако, 17-летний брат погибшей, с диагнозом “отравление угарным газом” был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, по имеющимся данным, угрозы его жизни не имеется», — говорится в сообщении.