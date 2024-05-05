Ничего святого: В Пасхальную ночь в Молдове, пока батюшка в церкви освещал куличи, неизвестные ограбили его дом

На странице мэрии села Пеления Дрокиевского района появилось сообщение о том, что в ночь на Воскресение Господне в дом священника храма села Пелиния проникли неизвестные, откуда похитили деньги. Тех, кто владеет какой-либо информацией или заметил каких-либо подозрительных лиц, просят об этом сообщить. Конфиденциальность гарантируется.