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Ничего святого: В Пасхальную ночь в Молдове, пока батюшка в церкви освещал куличи, неизвестные ограбили его дом

Селян просят поделиться информацией, если они кого-то заметили.

Источник: Комсомольская правда

На странице мэрии села Пеления Дрокиевского района появилось сообщение о том, что в ночь на Воскресение Господне в дом священника храма села Пелиния проникли неизвестные, откуда похитили деньги. Тех, кто владеет какой-либо информацией или заметил каких-либо подозрительных лиц, просят об этом сообщить. Конфиденциальность гарантируется.