Жителям Перми продавали авиабилеты на несуществующие рейсы до Сочи

Авиабилеты на несуществующие рейсы до Сочи предлагали жителям Перми, сообщает Properm.ru.
По данным издания со ссылкой на авиакомпанию NordStar, продажа была выявлена в агентских ресурсах, в том числе на сайтах aviakassa.com и mego.travel. Рейсы, на которые предлагалось приобрести билеты, были обозначены на летний период.
В частности, речь шла о рейсах из Перми в Сочи и в обратном направлении. В список ложных маршрутов также вошли перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, а также обратно.
В авиакомпании сообщили, что подобные рейсы в 2024 году они выполнять не планируют. В организации отметили, что они планируют обратиться в правоохранительные органы.