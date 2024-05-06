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Жителям Перми продавали авиабилеты на несуществующие рейсы до Сочи

Авиакомпания планирует обратиться в правоохранительные органы.

Источник: Аргументы и факты

Авиабилеты на несуществующие рейсы до Сочи предлагали жителям Перми, сообщает Properm.ru.

По данным издания со ссылкой на авиакомпанию NordStar, продажа была выявлена в агентских ресурсах, в том числе на сайтах aviakassa.com и mego.travel. Рейсы, на которые предлагалось приобрести билеты, были обозначены на летний период.

В частности, речь шла о рейсах из Перми в Сочи и в обратном направлении. В список ложных маршрутов также вошли перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, а также обратно.

В авиакомпании сообщили, что подобные рейсы в 2024 году они выполнять не планируют. В организации отметили, что они планируют обратиться в правоохранительные органы.