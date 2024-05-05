В ДТП двух иномарок под Волгоградом пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в результате ДТП на трассе в Волгоградской области. Авария произошла во Фроловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ «КССМП», на вызов очевидцев приехала бригада трассового медпункта. На 825-ом километре магистрали Р-22 столкнулись Omoda и Peugeot. Находившиеся внутри люди получили травмы.