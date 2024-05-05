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В ДТП двух иномарок под Волгоградом пострадали пять человек

В Волгоградской области столкнулись Omoda и Peugeot.

Источник: ГБУЗ КССМП

Пять человек получили травмы в результате ДТП на трассе в Волгоградской области. Авария произошла во Фроловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГБУЗ «КССМП», на вызов очевидцев приехала бригада трассового медпункта. На 825-ом километре магистрали Р-22 столкнулись Omoda и Peugeot. Находившиеся внутри люди получили травмы.

— Бригада N14 ТМП Михайловской СМП оказала помощь 5 пострадавшим — водителям и пассажирам легковых автомобилей Omoda и Peugeot, — уточнили в медучреждении.

На месте осмотрели двух водителей, а также трех пассажиров. От госпитализации пострадавшие отказались.