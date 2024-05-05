Альпинист из Самары найден погибшим на дне реки Волги

В Самаре завершились поиски 39-летнего альпиниста Алексея Богданова. Он пропал 19 апреля 2024 года в районе горы Барсук, на берегу реки Волги был найден его рюкзак. 4 мая водолазы нашли его тело на дне реки.
О гибели мужчины сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» и на странице проекта «Большая самарская тропа».
— Просим всех посетителей Тропы быть внимательными и осторожными, по возможности не сходить с Тропы и не приближаться к обрывам, даже несмотря на большой туристический опыт.
Сегодня мы развесили предупредительные знаки вблизи опасных мест, — написано в аккаунте проекта «Большая самарская тропа» в соцсети.
Участники сообщества подчеркивают, что, вероятнее всего, мужчина сорвался вниз вне туристической тропы.