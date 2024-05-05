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Си Цзиньпин указал на необходимость создания независимого палестинского государства

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для газеты Le Figaro указал на необходимость создания независимого палестинского государства для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил китайский лидер, позиции Пекина и Парижа по этому вопросу совпадают.

Источник: AP 2023

«Палестино-израильский конфликт является предметом нашей озабоченности. Фундаментальным решением является создание независимого палестинского государства», — подчеркнул он.

По словам главы КНР, «как неоднократно показывала история, постоянная нестабильность главным образом обусловлена фактическим неисполнением резолюций ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке».

Си Цзиньпин также добавил, что Франция и Китай должны укреплять сотрудничество, чтобы способствовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

Председатель КНР в воскресенье прибыл во Францию с государственным визитом, который приурочен к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита китайский лидер, помимо ближневосточного конфликта, обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине, вопросы торговли, сотрудничество в области науки, культуры и спорта, а также проблемы климата.

Макрон Эмманюэль