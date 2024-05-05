Си Цзиньпин указал на необходимость создания независимого палестинского государства

Председатель КНР в воскресенье прибыл во Францию с государственным визитом, который приурочен к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита китайский лидер, помимо ближневосточного конфликта, обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине, вопросы торговли, сотрудничество в области науки, культуры и спорта, а также проблемы климата.