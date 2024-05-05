В Ейске троих детей выбросило из аттракциона на ходу

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, ребята получили травмы в результате инцидента. Ейское межрайонное ведомство начало проверку происшествия.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий со стороны владельца аттракциона, а также должностных лиц органов власти, уполномоченных на осуществление контроля за эксплуатацией аттракционной техники», — сообщили представители региональной прокуратуры.
По данным пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю, обстоятельства произошедшего также выясняют ейские следователи. В ведомстве подчеркнули, что детям 2011 и 2012 годов рождения оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 238. Ход расследования контролирует краевое управление следкома.
Ранее «МК на Кубани» писал о проверке краснодарской полиции инцидента, случившегося на занятии спортивной секции. В результате происшествия 11-летняя девочка получила серьёзную травму головы.