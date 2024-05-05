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В Ейске троих детей выбросило из аттракциона на ходу

В воскресенье, 5 мая, в парке культуры и отдыха имени Поддубного в Ейске троих детей выбросило из аттракциона на ходу.

Источник: ЧП ЕЙСК

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, ребята получили травмы в результате инцидента. Ейское межрайонное ведомство начало проверку происшествия.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий со стороны владельца аттракциона, а также должностных лиц органов власти, уполномоченных на осуществление контроля за эксплуатацией аттракционной техники», — сообщили представители региональной прокуратуры.

По данным пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю, обстоятельства произошедшего также выясняют ейские следователи. В ведомстве подчеркнули, что детям 2011 и 2012 годов рождения оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 238. Ход расследования контролирует краевое управление следкома.

Ранее «МК на Кубани» писал о проверке краснодарской полиции инцидента, случившегося на занятии спортивной секции. В результате происшествия 11-летняя девочка получила серьёзную травму головы.

несчастный случай