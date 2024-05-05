В Челно-Вершинах из-за пожара в самострое эвакуировали 50 жителей

Пожар произошел днем 5 мая 2024 года в райцентре Челно-Вершины. Загорелись гаражи и самовольно возведенные надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в 17.48.
Жители двух находящихся поблизости (на 15-метровом расстоянии) двухэтажек самостоятельно эвакуировались из-за угрозы распространения огня на жилые помещения.
— Участвовали 7 единиц пожарных автомашин, создано 4 звена ГДЗС, подано 8 стволов, задействованы около 40 человек личного состава пожарно-спасательного отряда 42 противопожарной службы Самарской области, — сообщили в пожарно-спасательной службе.
Открытое горение удалось локализовать и ликвидировать, пострадавших нет, но в огне сгорели два автомобиля.