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В Челно-Вершинах из-за пожара в самострое эвакуировали 50 жителей

В селе Челно-Вершины горели надворные постройки и гаражи.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Пожар произошел днем 5 мая 2024 года в райцентре Челно-Вершины. Загорелись гаражи и самовольно возведенные надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в 17.48.

Жители двух находящихся поблизости (на 15-метровом расстоянии) двухэтажек самостоятельно эвакуировались из-за угрозы распространения огня на жилые помещения.

— Участвовали 7 единиц пожарных автомашин, создано 4 звена ГДЗС, подано 8 стволов, задействованы около 40 человек личного состава пожарно-спасательного отряда 42 противопожарной службы Самарской области, — сообщили в пожарно-спасательной службе.

Открытое горение удалось локализовать и ликвидировать, пострадавших нет, но в огне сгорели два автомобиля.

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