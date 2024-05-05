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В Свердловской области семь поездов задержали из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Семь пассажирских поездов задержаны из-за последствий непогоды в Свердловской области, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Источник: © РИА Новости

«Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты — Ревда двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург — Дружинино Свердловской железной дороги, были ограничены скорости движения нескольких поездов. В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования и четыре поезда пригородного сообщения», — говорится в сообщении.

Больше всего — на 4 часа 40 минут — был задержан электропоезд Екатеринбург — Красноуфимск. Также более чем на три часа были задержаны поезда из Волгограда в Нижневартовск и из Казани в Новый Уренгой.

Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах на участке задействовано более 80 человек. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке, подчеркнули в СвЖД.

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде — по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.

По данным Минэнерго РФ, на 5 мая 41 тысяча человек в регионе остаются без электричества. Как сообщали «Россети Урал», подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.