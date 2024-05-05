Бойцы «Хезболлах» нанесли ракетный удар по артиллерийской базе на севере Израиля

В сводке сообщается, что ранее были обстреляны из минометных установок военные объекты противника в поселениях Авивим, Кафр-Гилади, Маргалиот, Штула и Юваль, а также погранпосты израильских войск в Рамии и Эль-Маликии. «Наши бойцы провели эти операции в ответ на нападение вражеских сил на ливанский поселок Мейс-эль-Джебель», — отмечается в тексте.