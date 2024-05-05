Бойцы «Хезболлах» нанесли ракетный удар по артиллерийской базе на севере Израиля

«Отряды исламского сопротивления выпустили десятки ракет из реактивных систем залпового огня по артиллерийской базе в укрепленном районе Завура [на севере Израиля], — указывается в тексте. — В результате прямого попадания среди солдат противника есть потери, выведена из строя боевая техника».
В сводке сообщается, что ранее были обстреляны из минометных установок военные объекты противника в поселениях Авивим, Кафр-Гилади, Маргалиот, Штула и Юваль, а также погранпосты израильских войск в Рамии и Эль-Маликии. «Наши бойцы провели эти операции в ответ на нападение вражеских сил на ливанский поселок Мейс-эль-Джебель», — отмечается в тексте.
Телеканал Al Jadeed сообщил, что в результате налета израильских ВВС на Мейс-эль-Джебель погибли четверо ливанцев, еще трое получили ранения.
Шиитские отряды нанесли в ответ в первой половине дня ракетно-минометные удары по городу Кирьят-Шмона и соседним с ним населенным пунктам. По сведениям газеты Maariv, израильские средства ПВО поразили большую часть из примерно 60 ракет, запущенных с юга Ливана в направлении территории еврейского государства.