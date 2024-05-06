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МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО и экс-главу МИД Украины

МОСКВА, 6 мая./ТАСС/. Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье УК РФ. Это следует из базы данных розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 в городе Красный Луч, Луганская область, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе данных. Там не уточняется в каком именно преступлении он подозревается.

Кроме того, из базы данных МВД следует, что в розыск объявлен и бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Он разыскивается по одной из статей российского УК. Также в базе данных сказано, что в розыск объявлен и экс-председатель Верховной рады Украины, бывший вице-премьер этой страны Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.