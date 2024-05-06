МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО и экс-главу МИД Украины

Кроме того, из базы данных МВД следует, что в розыск объявлен и бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Он разыскивается по одной из статей российского УК. Также в базе данных сказано, что в розыск объявлен и экс-председатель Верховной рады Украины, бывший вице-премьер этой страны Владимир Гройсман.