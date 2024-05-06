Кругом стекло, на месте скорая: сразу четыре авто столкнулись на трассе в Приморье

К людям на помощь приехала карета скорой помощи. Если присмотреться, можно увидеть, как внутри сидит кто-то из участников аварии. Пока неизвестно какой степени тяжести люди получили травмы. Кто-то отделался парой царапин — на записи видно, как люди ходят вдоль своих разбитых машин. В ситуации предстоит разобраться специалистам, и ответить на главный вопрос — что стало причиной ДТП?