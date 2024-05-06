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Кругом стекло, на месте скорая: сразу четыре авто столкнулись на трассе в Приморье

В районе развязки Смоляниново — Шкотово ночью произошло массовое ДТП.

Источник: Соцсети

В Приморье в ночь на 6 мая сразу четыре машины столкнулись в районе развязки Смоляниново Шкотово. Вся дорога оказалась усыпана разбитым стеклом и автомобильными запчастями. Проезжающие мимо очевидцы опубликовали кадры с места ДТП. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

К людям на помощь приехала карета скорой помощи. Если присмотреться, можно увидеть, как внутри сидит кто-то из участников аварии. Пока неизвестно какой степени тяжести люди получили травмы. Кто-то отделался парой царапин — на записи видно, как люди ходят вдоль своих разбитых машин. В ситуации предстоит разобраться специалистам, и ответить на главный вопрос — что стало причиной ДТП?

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке пьяный водитель микроавтобуса устроил массовое ДТП на парковке ЖК. С места аварии непутевого водителя и его пассажиров забрали полицейские.