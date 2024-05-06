В Уссурийске ночью сгорела автомастерская

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Спасске-Дальнем пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома. Специалисты заметили, что огонь шел из квартиры на первом этаже: пламя вырывалось, а на улицу валил густой дым. Подъезд тоже им заполнился, нужно было эвакуировать людей. Пожарные вывели десять человек с верхних этажей, среди них оказались четыре ребенка. Также огнеборцы воспользовались автолестницей, чтобы спасти еще четверых детей и одного взрослого из жилья на третьем этаже.