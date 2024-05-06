В Уссурийске ночью сгорела автомастерская

В Уссурийске в ночь на 6 мая сгорела автомастерская на улице Штабского. Пожарные приехали спустя восемь минут, как только поступил сигнал о помощи. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«На момент прибытия спасателей из помещения валил густой едкий дым. Бокс оказался поврежден огнем изнутри, сгорели два легковых автомобиля, один из которых полностью уничтожен. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Спасске-Дальнем пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома. Специалисты заметили, что огонь шел из квартиры на первом этаже: пламя вырывалось, а на улицу валил густой дым. Подъезд тоже им заполнился, нужно было эвакуировать людей. Пожарные вывели десять человек с верхних этажей, среди них оказались четыре ребенка. Также огнеборцы воспользовались автолестницей, чтобы спасти еще четверых детей и одного взрослого из жилья на третьем этаже.