В Омской области ищут 55-летнюю жительницу Орловской области в белой ветровке

В Омской области разыскивают 55-летнюю жительницу Орловской области Наталью Богданчикову (Сальникову).
Наталья Богданчикова проживает в поселке Зареченский, расположенном в пригороде Орла. Женщина бесследно исчезла 26 апреля 2024 года. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая может находится в Омской области.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, короткие, карие глаза.
Была одета в белую ветровку. При себе был полиэтиленовый пакет. Отмечается, что орловчанка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефону горячей линии: