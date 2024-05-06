Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ищут 55-летнюю жительницу Орловской области в белой ветровке

Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Источник: Лиза Алерт

В Омской области разыскивают 55-летнюю жительницу Орловской области Наталью Богданчикову (Сальникову).

Наталья Богданчикова проживает в поселке Зареченский, расположенном в пригороде Орла. Женщина бесследно исчезла 26 апреля 2024 года. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая может находится в Омской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, короткие, карие глаза.

Была одета в белую ветровку. При себе был полиэтиленовый пакет. Отмечается, что орловчанка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112.