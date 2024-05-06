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В Харькове и Сумской области возникли перебои со светом на фоне взрывов

Серия взрывов произошла в Сумской области Украины, следует из сообщений местных СМИ и властей. На этом фоне в некоторых населенных пунктах пропал свет и водоснабжение. После полуночи перебои с электричеством наблюдаются также в Харькове.

Источник: Reuters

Военная администрация Сумской области сообщила, что нанесены удары по энергетическим объектам. Ведутся восстановительные работы. Глава городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в Telegram, что объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.

По данным «Суспільне», в Сумах свет пропал в ряде районов, фиксируются перебои с электроснабжением в Ахтырке, Белополье и Лебедине, которые также находятся в пределах региона. В Харьковской и Сумской областях продолжает действовать воздушная тревога.

Украинские объекты энергетики в последние месяцы часто подвергаются атакам. Минобороны РФ в марте и апреле сообщало о нанесении таких ударов. В стране повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Трипольская ТЭС полностью разрушена. В конце апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о повреждении четырех ТЭС. По оценке Минэнерго Украины, ущерб энергетики при последних ударах превысил $1 млрд.