Следователи раскрыли мотивы перестрелки у дома культуры в Приморье

Обвинение в хулиганстве предъявили гражданам Ивану Козлову, Константину Кузенкову и Александру Лабынцеву — последние двое ранее уже имели судимости за преступления против личности и собственности. Иван Козлов полностью признался в преступлении, по ходатайству следователя он находится под стражей.