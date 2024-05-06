Следователи раскрыли мотивы перестрелки у дома культуры в Приморье

Причиной перестрелки у дома культуры «Химик» в Дальнегорске 26 апреля стали неприязненные отношения между участниками из-за конфликта, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Обвинение в хулиганстве предъявили гражданам Ивану Козлову, Константину Кузенкову и Александру Лабынцеву — последние двое ранее уже имели судимости за преступления против личности и собственности. Иван Козлов полностью признался в преступлении, по ходатайству следователя он находится под стражей.
На месте следователи проверили показания. Козлов рассказал, где в лесу находится тайник, в котором хранилось оружие, а также воспроизвёл обстоятельства перестрелки.
Напомним, возле дома культуры остановились два автомобиля, чьи пассажиры начали стрелять друг в друга. Троих мужчин в результате пришлось госпитализировать.