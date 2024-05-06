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Снова затопило: дождь превратил в озеро площадь Луговую во Владивостоке

Столицу ДФО накрыли осадки.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке после сильного дождя площадь Луговая традиционно превратилась в водоём. Потоп не даёт пешеходам нормально передвигаться, а машины замедляют движение, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что утро, 6 мая, во Владивостоке началось с непогоды. Дождь и порывы ветра накрыли краевую столицу. Из-за осадков площадь в районе Луговой снова начало затапливать. Автомобилисты движутся аккуратно, осторожно объезжая возможные ямы на дороге.

Сообщается, что аварийная бригада там работает со вчерашнего вечера.