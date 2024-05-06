Снова затопило: дождь превратил в озеро площадь Луговую во Владивостоке

Отметим, что утро, 6 мая, во Владивостоке началось с непогоды. Дождь и порывы ветра накрыли краевую столицу. Из-за осадков площадь в районе Луговой снова начало затапливать. Автомобилисты движутся аккуратно, осторожно объезжая возможные ямы на дороге.