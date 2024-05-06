В Хабаровском крае несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП

Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, 5 мая в 00:20 в районе дома 25 ул. Гагарина пос. Берёзовый, 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» двигаясь со стороны дома 2 в сторону дома 44 ул. Гагарина, не правильно выбрала скорость движения и допустила столкновение с попутным мотоциклом «Урал».