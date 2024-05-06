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В Хабаровском крае несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП

Предварительно, небезопасная скорость автомобиля стала причиной смертельного столкновения.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Солнечном районе Хабаровского края прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, 5 мая в 00:20 в районе дома 25 ул. Гагарина пос. Берёзовый, 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» двигаясь со стороны дома 2 в сторону дома 44 ул. Гагарина, не правильно выбрала скорость движения и допустила столкновение с попутным мотоциклом «Урал».

В результате ДТП 17-летний пассажир, находящийся в люльке мотоцикла, скончался до приезда скорой медицинской помощи, 17-летний водитель мотоцикла с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Мотоцикл не был обозначен задними световыми приборами.

Прокуратура Солнечного района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.