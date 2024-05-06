Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в лесах Иркутской области

Что касается температурных показателей, то они непривычно высоки для начала мая — днем 6 числа в Приангарье столбики уличных термометров поднимутся до +25…+30 градусов — подробности здесь. В связи с таким положением дел в Иркутске ввели особый противопожарны режим.