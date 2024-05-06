Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в лесах Иркутской области

В лесах Иркутской области 6 мая сохраняется высокая — 4 класса — и чрезвычайная — 5 класса — пожароопасность. Об этом сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
К тому же в регионе установилась жаркая погода, а в понедельник подует еще и сильный ветер.
— 6 мая днем местами в западных и северных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, пыльные бури, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Что касается температурных показателей, то они непривычно высоки для начала мая — днем 6 числа в Приангарье столбики уличных термометров поднимутся до +25…+30 градусов — подробности здесь. В связи с таким положением дел в Иркутске ввели особый противопожарны режим.
Стоит отметить, что такое потепление не будет продолжительным — уже на этой неделе снова похолодает и пойдут дожди — прогноз на ближайшие 7 дней.