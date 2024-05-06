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На Центральном рынке Новосибирска случился пожар

Пожарные потушили мусор, горевший у входа в киоск на Центральном рынке в Новосибирске.

Источник: МЧС РФ

У входа на Центральный рынок Новосибирска произошел пожар. Там накануне, 5 мая, загорелся мусор. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Горел мусор у входа в киоск на Центральном рынке. Предварительная площадь 5 кв.м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам сотрудников ведомства, огонь потушили оперативно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском в городе Обь загорелись гараж и частный дом. Огонь распространился на предварительной общей площади 120 квадратных метров.

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