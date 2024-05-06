Все детские сады закрыли в одном из районов Атырауской области

В оперативном штабе напомнили, что за последние дни уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. По этой причине принято решение с понедельника, 6 мая, приостановить работу всех детских садов в Махамбетском районе.
В ведомстве также сообщили, что спасатели предотвратили размыв дороги у села Сарайшык.
Отметим, Атырауская область — один из немногих регионов, где все еще остается сложной ситуация с паводками. Здесь продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за паводков.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Атырауской области продолжает расти уровень воды в реке Жайык (Урал), а вчера стало известно, что в Индерском районе он превысил критическую отметку.
Вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.
До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.
7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары — сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.
В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.
28 апреля в МЧС сообщали, что с подтопленных территорий в Кульсары откачали почти 200 тыс. кубометров воды. На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.