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В Перми ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 20 апреля

О его приметах рассказали в поисковом отряде.

Источник: Лиза Алерт

Мужчину, пропавшего в возрасте 46-ти лет, ищут в Перми с 20 апреля.

О его исчезновении рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». Местонахождение Айрата Гильманова неизвестно с 20 апреля.

По данным организации приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы и голубые глаза. О том, во что был одет пермяк — неизвестно.

Все, кто знает о его местонахождении, могут сообщить по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках 21-летнего молодого человека из Березников. О том, где находится молодой человек не известно с 27 апреля 2024 года.