В Перми ищут 46-летнего мужчину, пропавшего 20 апреля

Мужчину, пропавшего в возрасте 46-ти лет, ищут в Перми с 20 апреля.
О его исчезновении рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». Местонахождение Айрата Гильманова неизвестно с 20 апреля.
По данным организации приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы и голубые глаза. О том, во что был одет пермяк — неизвестно.
Все, кто знает о его местонахождении, могут сообщить по телефонам
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках 21-летнего молодого человека из Березников. О том, где находится молодой человек не известно с 27 апреля 2024 года.