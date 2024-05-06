Шестеро детей без документов жили в семье иностранцев-нелегалов в Павлодаре

«Иностранные граждане воспитывают шестерых несовершеннолетних детей с 2016 по 2023 год рождения, которые в законном порядке не были зарегистрированы в органах РАГС, то есть не имеют свидетельств о рождении и ИИН, не прикреплены к объектам здравоохранения и образования, что является нарушением законодательства Республики Казахстан», — сообщили в ведомстве.