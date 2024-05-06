23 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе — с 29 апреля по 5 мая — зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. В этих автоавариях пострадали 25 человек, семеро из которых дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как рассказали в полиции, за семь дней произошло 10 столкновений транспортных средств, были сбиты семь пешеходов. Также три раза были зафиксированы наезды на велосипедистов, а еще два наезда на стоящие машины и один съезд в кювет.
— Напоминаем, что несоблюдение скоростного режима чаще всего становится причиной дорожно-транспортных происшествий, в которых травмируются и погибают люди, — отмечают в полиции. — Соблюдайте действующие правила дорожного движения, не рискуйте и будьте максимально внимательны.
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