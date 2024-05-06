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В Новосибирске без вести пропала 34-летняя женщина с рыжими волосами

В Ленинском районе Новосибирска пропала 34-летняя Дарья Недзелюк. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Лиза Алерт

Волонтеры пояснили, что женщина пропала еще 16 апреля — с того дня о её местонахождении ничего не известно. На связь сибирячка не выходит.

Приметы пропавшей женщины: рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы рыжие крашеные, глаза карие.

В день исчезновения сибирячка была одета в куртку стального цвета с капюшоном, светло-голубые джинсы, черные с красным кроссовки.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи Недзелюк, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области в ДТП погиб 54-летний водитель мопеда. Редакция также писала о том, что глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.