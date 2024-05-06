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В Иркутском водохранилище утонул мужчина

Летний купальный сезон в Иркутске начался с трагедии — в воскресенье, 5 мая, в акватории Иркутского водохранилища утонул мужчина 1976 года рождения, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

Летний купальный сезон в Иркутске начался с трагедии — в воскресенье, 5 мая, в акватории Иркутского водохранилища утонул мужчина 1976 года рождения, сообщает ИА «ТК Город».

Со слов очевидцев, примерно в 15−45 «в районе залива Якоби мужчина разделся и пошёл купаться. Спустя две минуты он скрылся под водой и больше на поверхности не появился», — рассказали в областном главке МЧС.

Тело утонувшего мужчины ищут сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области.

«Происшествие стало следствием грубейшего нарушения правил безопасности. Купание в необорудованных местах всегда сопряжено со смертельным риском для жизни», — отметили в МЧС.

несчастный случай