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МО РФ показало боевую работу ударной группы ВКС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла удар по опорному пункту и пехоте Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м “Аллигатор”, транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника в зоне ответственности группировки войск “Запад” [на купянском направлении]», — рассказали в ведомстве.

Вертолеты ударили по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авианаводчика, после чего осуществили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.