МО РФ показало боевую работу ударной группы ВКС

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м “Аллигатор”, транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника в зоне ответственности группировки войск “Запад” [на купянском направлении]», — рассказали в ведомстве.
Вертолеты ударили по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авианаводчика, после чего осуществили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.