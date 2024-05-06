Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли

Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. 64-летний мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в ополчение ДНР. Позже американец из-за возраста покинул вооруженные силы. Он женился на учительнице русского языка, получил гражданство РФ и стал сотрудничать с государственными изданиями.