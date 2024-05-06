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В Пермском крае пешехода будут судить после смертельного ДТП с мотоциклами

В результате инцидента погибла женщина.

Источник: AP 2023

Пешехода в Пермском крае будут судить после смертельного ДТП с мотоциклами, сообщает Properm.ru.

Речь идёт о трагедии, которая произошла 24 июня 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось на четвёртом километре дороги Кунгур — Насадка. Мотоцикл «Хонда» наехал на пешехода. Мотоцикл опрокинулся и после этого в него врезался идущий следом мотоцикл «Хонда» с пассажиркой. Оба водителя, пешеход и пассажирка были госпитализированы.

Как сообщает издание, пассажирка мотоцикла скончалась в больнице. По данным следствия, пешеход в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части. Он был в тёмной одежде, из-за чего он создал помеху транспорту.

Мужчину будут судить по статье УК РФ «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения».