В Пермском крае пешехода будут судить после смертельного ДТП с мотоциклами

Речь идёт о трагедии, которая произошла 24 июня 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось на четвёртом километре дороги Кунгур — Насадка. Мотоцикл «Хонда» наехал на пешехода. Мотоцикл опрокинулся и после этого в него врезался идущий следом мотоцикл «Хонда» с пассажиркой. Оба водителя, пешеход и пассажирка были госпитализированы.