В Пермском крае пешехода будут судить после смертельного ДТП с мотоциклами

Пешехода в Пермском крае будут судить после смертельного ДТП с мотоциклами, сообщает Properm.ru.
Речь идёт о трагедии, которая произошла 24 июня 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось на четвёртом километре дороги Кунгур — Насадка. Мотоцикл «Хонда» наехал на пешехода. Мотоцикл опрокинулся и после этого в него врезался идущий следом мотоцикл «Хонда» с пассажиркой. Оба водителя, пешеход и пассажирка были госпитализированы.
Как сообщает издание, пассажирка мотоцикла скончалась в больнице. По данным следствия, пешеход в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части. Он был в тёмной одежде, из-за чего он создал помеху транспорту.
Мужчину будут судить по статье УК РФ «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения».