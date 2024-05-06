В Уфе спасатели подвели итоги 37-го дня поиска пропавших подростков.

Спасатели управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС продолжают поиски пропавших подростков — Дамира Адигамова и Павла Паличева. По данным пресс-службы УГЗ по Уфе, накануне они обследовали на плавсредствах 98 км акватории и береговой линии реки Белой. К сожалению, пока результатов нет.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе волонтеры сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков. Напомним, двое друзей вышли из дома 30 марта и не вернулись. Сотни людей второй месяц делают всё возможное, чтобы найти ребят. С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» свернули, но на задачи ежедневно отправляются автономные группы.