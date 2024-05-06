Автомобиль сгорел из-за окурка во Владивостоке

Ночью 5 мая автомобиль сгорел на улице Карбышева во Владивостоке из-за выброшенного окурка, сообщили в Telegram-канале Приморского экологического оператора.
По данным организации, прохожий выбросил окурок в мусорный бак возле дома № 34. От непотушенной сигареты загорелась контейнерная площадка, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. После следственной проверки виновник заплатит штраф, а также возместит стоимость контейнеров и машины.
Пока контейнерную площадку не восстановили, жители могут выносить отходы в контейнеры возле дома № 44 по Карбышева. Чинить площадку положено её собственнику — управляющей компании.
В Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморью отметили, что площадь возгорания составила около 30 кв. метров. Никто не погиб и не пострадал.