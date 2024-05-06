Автомобиль сгорел из-за окурка во Владивостоке

По данным организации, прохожий выбросил окурок в мусорный бак возле дома № 34. От непотушенной сигареты загорелась контейнерная площадка, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль. После следственной проверки виновник заплатит штраф, а также возместит стоимость контейнеров и машины.