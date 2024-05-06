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Перевозчик рассказал о причинах ДТП с автобусом и киоском с вейпами в Перми

Ранее в соцсетях сообщали, что водитель был пьян.

Источник: Аргументы и факты

Перевозчик рассказал о возможных причинах ДТП, в котором автобус врезался в киоск с вейпами в Перми, сообщает 59.RU.

Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 5 мая. Водитель автобуса № 77 врезался в торговый киоск с электронными сигаретами. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что авария произошла на улице Старцева. Ранее в социальных сетях сообщали, что водитель находился в состоянии опьянения.

Как рассказывает издание со ссылкой на руководителя АТП «АвтоМиг», причиной ДТП могли стать погодные и дорожные условия. Мужчина отметил, что на дороге образовался гололёд и водитель не справился с управлением, нажав на тормоза.

По данным портала, автобус вернётся на маршрут после замены лобового стекла.