Погорелец из Иркутска рассказал о страшном пожаре, полностью уничтожившим его дом

Накануне, 5 мая, произошел страшный пожар в садоводстве «Энергетик-3» города Иркутска. Огонь почти полностью уничтожил кровлю жилища, частично уцелел только первый этаж. В последний момент пожарные вынесли кислородный и два газовых баллона из горящего дома. Без крыши над головой и документов остались восемь человек, которые вовремя успели эвакуироваться. Корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться с пострадавшим от пожара Андреем Савченко. Он рассказал о том дне и о причинах возгорания.
«Я был весь день на работе и только вернулся домой, когда начался пожар», — вспоминает пострадавший.
Он уточнил, что возгорание произошло на втором этаже, где жил только Андрей с возлюбленной. Больше никого в момент пожара там не было. Родители смогли вынести все свои документы, а вот мужчина со своей девушкой ничего, кроме телефонов, забрать не успели. По словам спасателей, официальная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
«Первый этаж немного уцелел. У нас есть и еда, и вещи, и место, где пожить первое время. Будем строить новый дом. В первую очередь, конечно, нужна финансовая помощь», — добавил Андрей Савченко.
Огонь уничтожил кровлю здания, повредил второй этаж и межэтажные перекрытия, а также сгораемые части автомобиля ГАЗ 3110, который был припаркован возле дома.