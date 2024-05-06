Погорелец из Иркутска рассказал о страшном пожаре, полностью уничтожившим его дом

Накануне, 5 мая, произошел страшный пожар в садоводстве «Энергетик-3» города Иркутска. Огонь почти полностью уничтожил кровлю жилища, частично уцелел только первый этаж. В последний момент пожарные вынесли кислородный и два газовых баллона из горящего дома. Без крыши над головой и документов остались восемь человек, которые вовремя успели эвакуироваться. Корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться с пострадавшим от пожара Андреем Савченко. Он рассказал о том дне и о причинах возгорания.