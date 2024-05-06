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Алматинец избил пожилую мать и был наказан

Жителя Алматы арестовали на 10 суток за избиение пожилой матери. Запланирован суд по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: Getty Images

В Instagram-профиле правозащитницы Дины Тансари появилась публикация о женщине, которая, по ее словам, периодически страдает от избиений со стороны сына. Последний такой случай произошел днем 1 мая, пишет Тансари.

«Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, он уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает», — говорится в посте.

При этом соседи, как отмечается в публикации, неоднократно ходили к полицейским.

Корреспонденту NUR.KZ ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма", — гласит сообщение полиции.