Аферисты обманывают хабаровчан от имени известных банков

— Суть таких мошеннических действий заключается в том, чтобы получить ваши персональные данные. Для аферистов эта информация самый ликвидный «товар», который может быть использован в дальнейших схемах обмана. Оформление кредита, например. Поэтому важно проявить бдительность, ни в коем случае не сообщать коды из пришедших СМС, не устанавливать программы по присланным якобы сотрудниками банка, которые вам позвонили, ссылкам. Вы просто потеряете контроль над своим смартфоном, — объяснил руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.