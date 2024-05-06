Аферисты обманывают хабаровчан от имени известных банков

В Хабаровском крае граждане столкнулись с массовой попыткой обмана под видом акции одного из крупных российских банков. Аферисты звонят на сотовые телефоны и представляются его сотрудниками. Дальше милые, судя по голосам, девушки рассказывают, что вы являетесь надёжным клиентом их банка-партнёра и предлагают оформить кредитную карту на очень выгодных условиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кстати, особые условия для своих будущих клиентов проговариваются в многочисленных рекламных роликах на телеканалах, радиостанциях, в интернете и соцсетях. Это вызывает доверие к звонившим. Мол, в самом деле идёт такая акция.
В завершении разговора, если вы проявили интерес, девушка-оператор говорит, что скоро вам перезвонит другой «сотрудник банка», который спросит у вас паспортные данные для «оформления заявки на кредитную карту». Однако достаточно позвонить на «горячую линию» банка, от имени которого вам звонили, чтобы убедиться: вы столкнулись с мошенниками.
— Суть таких мошеннических действий заключается в том, чтобы получить ваши персональные данные. Для аферистов эта информация самый ликвидный «товар», который может быть использован в дальнейших схемах обмана. Оформление кредита, например. Поэтому важно проявить бдительность, ни в коем случае не сообщать коды из пришедших СМС, не устанавливать программы по присланным якобы сотрудниками банка, которые вам позвонили, ссылкам. Вы просто потеряете контроль над своим смартфоном, — объяснил руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
По данным полицейской статистики, в Хабаровске случаев дистанционных мошенничеств в этом году стало несколько меньше. Однако сумма ущерба растёт. За неполное полугодие горожане перевели аферистам сотни миллионов рублей. Введённые в заблуждение граждане берут кредиты, снимают накопления и отправляют эти деньги неизвестным на якобы безопасные счета.