Шестилетний мальчик попал в больницу после наезда электросамоката в Ангарске

ДТП с электросамокатом произошло в воскресенье днем, 5 мая, в Ангарске. В результате пострадал шестилетний мальчик. Известно, что семья отдыхала в парке имени 10-летия города, когда их сына на скорости сбил школьник. По словам родителей, на вид лихачу около 11−12 лет. На место случившегося пришлось вызывать скорую помощь.