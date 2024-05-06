Шестилетний мальчик попал в больницу после наезда электросамоката в Ангарске

ДТП с электросамокатом произошло в воскресенье днем, 5 мая, в Ангарске. В результате пострадал шестилетний мальчик. Известно, что семья отдыхала в парке имени 10-летия города, когда их сына на скорости сбил школьник. По словам родителей, на вид лихачу около 11−12 лет. На место случившегося пришлось вызывать скорую помощь.
— Сейчас все нормально. Сотрясения и черепно-мозговой травмы нет, — рассказал корреспонденту КП-Иркутск о состоянии ребенка отец.
Однако врачи все же наложили швы на рану на голове. Впереди мальчишку ждут перевязки и наблюдение у медиков.
— Полицейские проводят проверку по указанным фактам, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Телефонное сообщение об инциденте поступило утром 6 мая. Данные пострадавшего ребенка установлены. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Напомним, это не единственное происшествие с участием водителей электросамокатов, зафиксированное в Ангарске 5 мая. В районе торгового центра «Баргузин» иномарка сбила двух человек, которые не остановили электросамокат на «зебре». Момент аварии попал на записи камер видеонаблюдения. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.