Омича обвинили в обмане 19 россиян на сайтах объявлений

«В мае прошлого года местная жительница обратилась в дежурную часть Управления МВД России по городу Перми и сообщила, что еще год назад купила процессор для своего персонального компьютера на популярном сайте объявлений за 23 000 рублей. Оплатив приобретение безналичным переводом, она так и не получила свою покупку. Устав ждать, женщина пошла в полицию за помощью», — обозначили «отправную точку» расследования в полиции Пермского края.