Омича обвинили в обмане 19 россиян на сайтах объявлений

Уточняется, что жертвами обмана со стороны молодого человека якобы являются жители разных регионов страны, включая упомянутый Пермский край, которые откликнулись на объявления, размещенные им на специализированных сайтах.
«В мае прошлого года местная жительница обратилась в дежурную часть Управления МВД России по городу Перми и сообщила, что еще год назад купила процессор для своего персонального компьютера на популярном сайте объявлений за 23 000 рублей. Оплатив приобретение безналичным переводом, она так и не получила свою покупку. Устав ждать, женщина пошла в полицию за помощью», — обозначили «отправную точку» расследования в полиции Пермского края.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, предполагаемая криминальная активность гражданина продолжалась около 8 месяцев, с сентября 2021 по май 2022 года: в тот период он якобы искал покупателей, готовых внести полную предоплату за кофемашину, колонки, фен, комплектующие для компьютеров и некоторые другие товары.
«Молодой человек признал вину, объяснив, что совершил мошенничество из-за задолженностей по кредитам, связанным с онлайн-ставками», — указано в официальном сообщении.
Согласно обнародованным сведениям, совокупная сумма материального ущерба по уголовному делу превысила 200 тысяч рублей, некоторые эпизоды квалифицируются по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».