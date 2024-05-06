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В Краснодаре девочка получила тяжелую травму на территории школы

В Краснодаре девочка получила тяжелую травму на территории школы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 4 мая 2024 года во время дополнительных занятий в туристической секции 11-летняя школьница получила травму. Ее госпитализировали в больницу, где в настоящее время девочке продолжают оказывать необходимую помощь.

Следователь провел осмотр места происшествия, изъято спортивное оборудование. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления тяжести вреда причиненного здоровью ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию дополнительных занятий. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководителя следственного управления Андрея Маслова.

Ранее мы сообщали, что СК Кубани возбудил уголовное дело после травмирования детей на аттракционе.

СК