В Краснодаре девочка получила тяжелую травму на территории школы

По версии следствия, 4 мая 2024 года во время дополнительных занятий в туристической секции 11-летняя школьница получила травму. Ее госпитализировали в больницу, где в настоящее время девочке продолжают оказывать необходимую помощь.
Следователь провел осмотр места происшествия, изъято спортивное оборудование. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления тяжести вреда причиненного здоровью ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию дополнительных занятий. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководителя следственного управления Андрея Маслова.
Ранее мы сообщали, что СК Кубани возбудил уголовное дело после травмирования детей на аттракционе.