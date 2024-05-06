В Уфе лось угодил под колеса автомобиля: животное погибло.

«Животное лежит на дороге в шоке, крови, сложив копыта. Очевидцы вызвали МЧС на место происшествия. Неподалеку стоит машина, которая сбила сохатого. По словам свидетелей инцидента, справа на авто вмятина и кровь. Судя по всему, животное неожиданно выбежало на проезжую часть».