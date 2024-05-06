В Уфе лось угодил под колеса автомобиля: животное погибло.

В Уфе поздно вечером 5 мая на Нагаевском шоссе лось попал под колеса автомобиля.
«Животное лежит на дороге в шоке, крови, сложив копыта. Очевидцы вызвали МЧС на место происшествия. Неподалеку стоит машина, которая сбила сохатого. По словам свидетелей инцидента, справа на авто вмятина и кровь. Судя по всему, животное неожиданно выбежало на проезжую часть».
«Башинформу» в пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ сообщили о том, что животное погибло.
«5 мая на Нагаевском шоссе произошло ДТП с диким животным. Сбили лося — самку, приблизительно двух лет. Животное находилось в состоянии шока, получило серьезные травмы и, к сожалению, погибло».