В Новосибирской области остаются подтопленными 40 приусадебных участков. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.
— На сегодняшний день в девяти населенных пунктах Кыштовского и Северного районов остаются подтопленными два жилых дома и 40 приусадебных участков. Нарушено автомобильное сообщение с восемью населенными пунктами. В Кыштовском районе спасателями организована лодочная переправа. В озере Хорошее Карасукского района проведены работы для дополнительного сброса и стабилизации уровня воды в озере, — пояснил глава ведомства.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области в 3 раза выросло число пожаров. Из Новосибирской области за неделю выдворили и депортировали 13 нелегальных мигрантов. В Новосибирске коммерсант получил условный срок за мошенничество на строительстве детсада.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.