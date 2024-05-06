В Новосибирской области остаются подтопленными 40 приусадебных участков

— На сегодняшний день в девяти населенных пунктах Кыштовского и Северного районов остаются подтопленными два жилых дома и 40 приусадебных участков. Нарушено автомобильное сообщение с восемью населенными пунктами. В Кыштовском районе спасателями организована лодочная переправа. В озере Хорошее Карасукского района проведены работы для дополнительного сброса и стабилизации уровня воды в озере, — пояснил глава ведомства.