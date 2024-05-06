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В Новосибирской области остаются подтопленными 40 приусадебных участков

40 приусадебных участков остаются подтопленными в Новосибирской области. Об этом сообщили сегодня, 6 мая, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области остаются подтопленными 40 приусадебных участков. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.

— На сегодняшний день в девяти населенных пунктах Кыштовского и Северного районов остаются подтопленными два жилых дома и 40 приусадебных участков. Нарушено автомобильное сообщение с восемью населенными пунктами. В Кыштовском районе спасателями организована лодочная переправа. В озере Хорошее Карасукского района проведены работы для дополнительного сброса и стабилизации уровня воды в озере, — пояснил глава ведомства.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области в 3 раза выросло число пожаров. Из Новосибирской области за неделю выдворили и депортировали 13 нелегальных мигрантов. В Новосибирске коммерсант получил условный срок за мошенничество на строительстве детсада.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

МЧС