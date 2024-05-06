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СМИ: «Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу ВВС Израиля в Эйлате

ДУБАЙ, 6 мая. /ТАСС/. Движение «Исламское сопротивление Ирака» при помощи дрона-камикадзе атаковало базу ВВС Израиля в Эйлате. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, запуск беспилотника был осуществлен с территории Ирака. Движение указало, что продолжит осуществлять атаки на объекты Армии обороны Израиля, пока военные действия в секторе Газа не прекратятся.

Как отмечает телеканал, в субботу «Исламское сопротивление Ирака» запустило ракету по израильскому средиземноморскому порту Хайфа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.