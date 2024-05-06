В деле об убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга появился новый фигурант

В гибели мальчика обвиняют 34-летнего опекуна мальчика Веронику Наумову. Ее обвиняют в истязании и убийстве ребенка, а также в мошенничестве при получении выплат. Женщина сейчас находится в СИЗО и останется там по решению Ленинского районного суда до 27 мая.