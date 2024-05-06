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В деле об убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга появился новый фигурант

Мужа опекуна Вероники Наумовой обвиняют в истязании Далера.

Источник: Аргументы и факты

Новый фигурант — Александр Наумов — появился в деле о убийстве 6-летнего Далера, которого нашли мертвым в сумке в гараже в июне 2023 года после нескольких дней поисков.

В гибели мальчика обвиняют 34-летнего опекуна мальчика Веронику Наумову. Ее обвиняют в истязании и убийстве ребенка, а также в мошенничестве при получении выплат. Женщина сейчас находится в СИЗО и останется там по решению Ленинского районного суда до 27 мая.

Еще одним фигурантом в деле об убийстве 6-летнего ребенка стал муж опекуна Александр Наумов, участник СВО. Согласно информации на сайте Екатеринбургского гарнизонного военного суда, ему предъявлены обвинения по ст. 117 об истязании в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью.

Первое заседание по уголовному делу должно было пройти 3 мая, однако из-за неявки адвоката обвиняемого его отложили на 16 мая.