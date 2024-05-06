Больше четырех тысяч свердловчан остаются без света после субботнего снегопада

Как сообщает пресс-служба «Россетей Урал», восстановительные работы продолжаются в Дегтярске, Ревде, поселках Курганово, Кунгурка и Новоалексеевское. Работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.
В Дегтярске и Ревде восстановление ЛЭП происходит поэтапно. На сетях зафиксировано множество повреждений из-за падения обледеневших деревьях. Ситуацию осложняет то, что техника энергетиков буквально вязнет в грунте и снежном покрове.
Сегодня в регионе ожидается ухудшение погодной обстановки — синоптики обещают сильные порывы ветра до 18 м/с, а также дождь с мокрым снегом. Однако работы продолжаются: в них задействованы 459 человек и 124 единицы спецтехники.
К утру сегодняшнего дня протяженность поврежденных линий электропередачи достигла 1 140 км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. Всего энергетики выявили более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов. На данный момент специалисты «Россетей Урал» сняли с линий электропередачи более 1,5 тыс. деревьев, а также устранили 201 обрыв проводов. Свердловским энергетикам компании помогают бороться с последствиями стихии их коллеги из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала.
Напомним, что изначально, по данным на 4 мая, из-за буйства стихии без света остались около 74 тыс. жителей региона. Прокуратура Свердловской области контролирует ход восстановительных работ, проводимых ресурсоснабжающими организациями.