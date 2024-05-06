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Больше четырех тысяч свердловчан остаются без света после субботнего снегопада

Свердловские энергетики продолжают устранять последствия сильного снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 4 мая. На сегодня восстановлено электроснабжение всего Сысертского городского округа, Нижнесергинского муниципального образования и пригородов Екатеринбурга. Специалисты трудились всю ночь. По данным на 00:00 6 мая, без света оставались 7,5 тыс. человек, к 8:00 их количество сократилось до 4,5 тыс.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°

Как сообщает пресс-служба «Россетей Урал», восстановительные работы продолжаются в Дегтярске, Ревде, поселках Курганово, Кунгурка и Новоалексеевское. Работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.

В Дегтярске и Ревде восстановление ЛЭП происходит поэтапно. На сетях зафиксировано множество повреждений из-за падения обледеневших деревьях. Ситуацию осложняет то, что техника энергетиков буквально вязнет в грунте и снежном покрове.

Сегодня в регионе ожидается ухудшение погодной обстановки — синоптики обещают сильные порывы ветра до 18 м/с, а также дождь с мокрым снегом. Однако работы продолжаются: в них задействованы 459 человек и 124 единицы спецтехники.

К утру сегодняшнего дня протяженность поврежденных линий электропередачи достигла 1 140 км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. Всего энергетики выявили более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов. На данный момент специалисты «Россетей Урал» сняли с линий электропередачи более 1,5 тыс. деревьев, а также устранили 201 обрыв проводов. Свердловским энергетикам компании помогают бороться с последствиями стихии их коллеги из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала.

Напомним, что изначально, по данным на 4 мая, из-за буйства стихии без света остались около 74 тыс. жителей региона. Прокуратура Свердловской области контролирует ход восстановительных работ, проводимых ресурсоснабжающими организациями.

ЖКХ