Больше четырех тысяч свердловчан остаются без света после субботнего снегопада

К утру сегодняшнего дня протяженность поврежденных линий электропередачи достигла 1 140 км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. Всего энергетики выявили более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов. На данный момент специалисты «Россетей Урал» сняли с линий электропередачи более 1,5 тыс. деревьев, а также устранили 201 обрыв проводов. Свердловским энергетикам компании помогают бороться с последствиями стихии их коллеги из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала.