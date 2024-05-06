В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с затопленным водой трамвайным кольцом

На конечной остановке трамваев № 9, по мнению автора, образовалось целое озеро.
В понедельник, 6 мая 2024 года, в администрации города после анализа воды, образовавшей лужу, «СуперОмску» назвали вероятную причину случившегося.
«Сотрудники коммунальных служб не обнаружили на местных сетях порывов. Анализ воды показал — она грунтовая. Ситуация находится на постоянном контроле. Подтопление по имеющимся данным идет грунтовыми водами», — пояснили «СуперОмску» в мэрии города.
В администрации также добавили, что движение транспорта, в том числе трамваев осуществляется бесперебойно, а уровень воды тем временем идет на спад.