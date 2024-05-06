За сутки обнаружили 450 снарядов: на пляже в Балтийске на месяц объявили режим ЧС

В Балтийске до 7 июня в месте затопления немецкой баржи с боеприпасами в километре от берега напротив Гвардейского бульвара начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили власти муниципалитета.
15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжают разминировать транспортное судно времён войны, которое находится на глубине 17 метров. Рыбакам и отдыхающим запрещено находиться в радиусе километра от места проведения работ по подъёму боеприпасов.
«Убедительно просим жителей и туристов на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе ул. Батарейной до Гвардейского бульвара», — говорится в сообщении.
Как сообщили в региональном МЧС за прошедшие сутки водолазы обнаружили 450 артиллерийских снарядов калибра 20 мм. Взрывоопасные находки будут уничтожены на полигоне Хмелёвка.
В 2023 году специалисты подняли со дна Балтийского моря 42 тонны взрывоопасных предметов времён войны.