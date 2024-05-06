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В Челябинской области на трассе М-5 автоледи пострадала в ДТП с фурой

Авария произошла на 1622 километре федеральной дороги «Москва — Челябинск».

Источник: МК.RU Челябинск

Авария произошла на 1622 километре федеральной дороги «Москва — Челябинск».

Дорожная обстановка на трассе была осложнена непогодой. В районе пересечения магистрали с дорогой в посёлок Орловка столкнулись легковушка «Рено» и грузовик «Вольво».

В Поисково-спасательной службе по Челябинской области сообщили, что на месте ЧП работали не только правоохранительные органы и пожарные, но и сотрудники Усть-Катавского отряда областной ПСС.

Помощь потребовалась 51-летней женщине-водителю «Рено». Экстренные службы помогли автоледи выбраться из салона легковушки. Затем пострадавшую передали медикам скорой.